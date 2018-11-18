الأمم الأوروبية.. انجلترا تتحدى كرواتيا للتأهل إلى نصف النهائي

يستضيف منتخب إنجلترا نظيره المنتخب الكرواتي، اليوم، الأحد، الساعة الرابعة عصرًا، على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات بطولة الأمم الأوروبية.



ويسعى المنتخب الإنجليزي في مباراة اليوم، للفوز على المنتخب الكرواتي لخطف النقاط الثلاث، من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.



كما يسعى المنتخب الكرواتي المتوهج وصيف نسخة كأس العالم الماضية، لتحقيق إنجاز ثاني هذا العام، ويتأهل إلى نصف نهائي البطولة، على حساب الأسود الثلاثة في مباراة اليوم.



ويفتقد منتخب كرواتيا لاعبه إيفان راكيتيتش الذي تعرض لآلام خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام منتخب إسبانيا، الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة الأمم الأوروبية، والتى انتهت بهزيمة اللاروخا بنتيجة 2–3، وسيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.



ويتربع المنتخب الإسباني على عرش المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل منتخبي إنجلترا وكرواتيا المركزين الثاني والثالث برصيد 4 نقاط، قبل مواجهتهما بالجولة الأخيرة اليوم.



