البترول: مصر تنظم مؤتمر التعدين العربي الخامس 26 نوفمبر برعاية السيسي

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن استضافة مصر لمؤتمر التعدين العربي الخامس، والذي ينعقد تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2018.





وأضاف "الملا" فى مؤتمر صحفى اليوم، أن المؤتمر يصحبه معرض للشركات والدول، لعرض كافة الخدمات المصاحبة لعمليات التعدين، وأنه تم دعوة كل الوزراء المعنيين بكل الدول العربية.





وأوضح، "الملا" أن الوزارة تسعى للسير في طريق التعدين كما هو الحال في قطاع البترول، لمواكبة ذات الطفرة التي بشهدها القطاع، لتعظيم الدخل المصري ودعم الاقتصاد.