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اقتصاد

وزير البترول: مكتب استشاري عالمي لتطوير منظومة التعدين

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:48 ص
وزير البترول
وزير البترول
مايكل عياد
أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لتطوير منظومة التعدين، وبعد تشريح الوضع الحالي تم وضع عدة توصيات تشريعية وتمويلية.

وأضاف "الملا" خلال مؤتمر صحفى اليوم للإعلان عن استضافة مصر للمؤتمر العربي الخامس للتعدين في الفترة من26 الى 28 نوفمبر 2018، أن الوزارة تعمل حاليا على تعديل قانون الثروة المعدنية الجديد، وأن هناك خارطة طريق لصناعة التعدين في مصر، سيتم تطبيقها بعد إصدار تعديلات القانون .

وأوضح، وزير البترول، أن التوصيات جاء بها إصلاح تنظيمي للقطاع، سيتم تنفيذها تباعًا، ولكن الأمر مشروط بإصدار القانون من قبل مجلس النواب.


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