وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة المولد النبوي الشريف

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب "شيخ الأزهر". بمناسبة المولد النبوى الشريف.
جاء بها يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى .. ونحن نحتفل بمولد سيد الخلق -صلى الله عليه وسلم - المرجو شفاعته يوم لا أحد فى موقف الحشر يدرى أين مثواه ، نتوجه للمولى جلت قدرته أن يبارك جهودكم السديدة فى نشر صحيح الدين الحنيف ، وأن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركات ... وكل عــــــام وسيــادتـكم بخـــــــير ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .