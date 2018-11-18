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أخبار البلد

المراغي: تأكيد التعاون مع القوى العاملة لتطوير الجامعة العمالية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:55 م
صدى البلد
محمد غالي


اكد النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على أهمية التعاون والتنسيق لخدمة العاملين وتطوير اليات العمل بما يعظم من مسيرة العمل والتنمية التى تتطلبهاه المرحلة الراهنة.

وقال المراغى ان اللقاء استعرض العديد من المشكلات التى اسفر عنها التطبيق الفعلى لبعض مواد قوانين العمل والمنظمات النقابية وحرية حق التنظيم وتم الاتفاق على معالجة هذه الثغرات بما يعزز من التفاعل المطلوب فى هذه المرحلة مع اصحاب منشات القطاع الخاص التى تمثل احد اعمدة الاقتصاد القومى.

شدد الجانبان على تنفيذ برامج التدريب والتثقيف العمالى وخاصة الانتهاء من تاهيل جميع الكوادر النقابية المنتخبة على اليات العمل النقابى فى مجالات المفاوضة وتعظيم الحوار الاجتماعى بما يحقق الاستقرار فى العملية الانتاجية.

وكذا الى تطوير المناهج والبرامج الدراسية والورش والمعامل بفروع الجامعة العمالية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام عضو مجلس ادارة المؤسسة الثقافية العمالية وتضم عبد الفتاح ابراهيم نائب رئيس الاتحاد العام وممثلا عن وزارة التعليم العالى والرئيس الاكاديمى للجامعة العمالية وامينها العام والعضو القانونى بالجامعة.
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