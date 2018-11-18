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محافظات

محافظ قنا: طورنا 77 مركز شباب بتكلفة 28 مليون جنيه

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:15 م
محافظ قنا: طورنا
محافظ قنا: طورنا 77 مركز شباب بتكلفه 28 مليون جنيه
يوسف رجب
قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إن المحافظة شهدت خلال الفترة السابقة، تطوير حوالي 77 مركز شباب بمختلف مدن وقري المحافظة، بتكلفة بلغت حوالي 28 مليون جنيه، من جملة 182 مركز شباب و12 ناديا رياضيا تضمها محافظة قنا.

وأضاف محافظ قنا، خلال مرافقته وزير الشباب والرياضة، فى زيارته التى استهدفت افتتاح وتفقد عدد كبير من المنشآت الرياضية بمختلف مراكز المحافظة، أن الافتتاحات التى شهدتها محافظة قنا سوف تخدم قطاعات كبيرة من أبناء المحافظة.

وأشار إلى أن نادي نقادة الرياضي سوف يقدم الخدمة لشباب مركز ومدينة نقادة من النشء والشباب وإتاحة الفرصة لهم في ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية داخل النادي، إضافة لخدمة قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي الجديدة المجاورة للنادي، فيما يخدم مركز شباب الزوايدة ما يقرب من 7 آلاف شاب من القرية.
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