انطلاق فعاليات المؤتمر الإفريقي لبناء الإنسان بالأقصر ..صور

شهد محمد عبد القادر خيرى، نائب محافظ الأقصر مساء اليوم، الأحد، انطلاق فعاليات "المؤتمر والمعرض العربى الإفريقى والتعاون الدولى.. للاستثمار وبناء الإنسان" بقاعة المؤتمرات الدولية بالكرنك، والمقام خلال الفترة من 18 حتى 21 نوفمبر الجارى.





وذلك بحضور الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية ورئيسة جمعية سيدات الأعمال للتنمية، وعدد من ممثلى الدول العربية والأفريقية، ونخبة من سيدات الأعمال والمستثمرات بالمنطقة العربية والأفريقية وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات والاتحادات والغرف التجارية ومجالس الأعمال.





والمؤتمر مقام تحت رعاية جامعة الدول العربية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والهيئة القومية للانتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، واتحاد الغرف التجارية المصرية، وجامعة الأميرة سمية بنت الحسن للعلوم والتكنولوجيا، واتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والمهن، ومنظمة اليونيدو، وهيئة تنشيط السياحة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وووزارة الصحة والسكان، ووزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، ومحافظتى الأقصر والوادى الجديد.





وأشارت الدكتورة هدى يسى إلى عدد من المشروعات التى قام بها أعضاء اتحاد المستثمرات العرب فى العديد من المجالات ورؤية الاتحاد في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، لافتة إلى أن المؤتمر يعتبر بمثابة دعم كبير للترويج سياحيًا لمحافظة الأقصر على المستوى العربي والأفريقي والدولي.





كما شهد حفل الافتتاح، توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد المستثمرات العرب وجامعة الأميرة سمية بنت الحسن للعلوم والتكنولوجيا.





وعلى هامش المؤتمر، ألقى الدكتور وسيم السيسى محاضرة بعنوان "مصر عبر التاريخ".





ومن جانبه، رحب نائب محافظ الأقصر، بضيوف المؤتمر على أرض المحافظة السياحية متمنيًا لهم إقامة طيبة ومؤتمرًا ناجحًا على مدار الأيام القادمة.