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محافظات

شاهد.. ضبط كمية من اللحوم منتهية الصلاحية في الأقصر

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:30 م
كمية من اللحوم منتهية
كمية من اللحوم منتهية الصلاحية
شمس يونس
شنت مديرية التموين بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين حملة تموينية، وأسفرت عن ضبط 140 كيلو جرام لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها فى الأسواق.

وأوضح وكيل وزارة التموين أنه وردت معلومات حول قيام بعض الأشخاص بإعادة فرم اللحوم المنتهية الصلاحية وتدوين تاريخ إنتاج جديد عليها وبيعها بالأسواق، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة برئاسة عبد الرزاق الصافى رئيس الرقابة التموينية وصلاح عبادى ورفاعي أحمد وبالاشتراك مع الطب البيطري ومباحث التموين.

وتم ضبط المتهم صاحب الثلاجة والتحفظ على المضبوطات وجار العرض على النيابة العامة.
شاهد.. ضبط كمية من اللحوم منتهية الصلاحية في الأقصر
شاهد.. ضبط كمية من اللحوم منتهية الصلاحية في الأقصر
شاهد.. ضبط كمية من اللحوم منتهية الصلاحية في الأقصر
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