إصابة ١٦ شخصا فى انقلاب ميكروباص بالصحراوى الشرقى بملوى

شهد الطريق الصحراوى الشرقي بملوى جنوب المنيا حادث انقلاب سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابة ١٦ شخصا.



وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بانقلاب ميكروباص، بطريق الصعيد الصحراوى الشرقي، أمام طريق ملوي، مما أسفر عن إصابة 16 شخصا.



وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي العام بدائرة المركز، وإزالة أسباب الحادث، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.