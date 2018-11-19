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أخبار العالم

الكويت: جميع دول مجلس التعاون ستحضر القمة الخليجية المقبلة في الرياض

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:02 ص
القمة الخليجية
القمة الخليجية
أ ش أ
قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله إن القمة الخليجية التي ستعقد في ديسمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، ستحضرها جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب الجارالله - في تصريح للصحفيين مساء اليوم الأحد على هامش مشاركته احتفال السفارة الفلسطينية لدى الكويت بالذكرى الثلاثين لإعلان الاستقلال - عن تفاؤله بأن يكون مستوى التمثيل في القمة رفيعا، ويليق بتجربة مجلس التعاون، ويجسد حرص قادة دوله في الحفاظ على هذه التجربة الرائدة.

وأضاف أنه منذ انعقاد القمة الأخيرة في الكويت، والنهج الكويتي معروف بتوجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بوضع الخلاف الخليجي في إطاره، والسعى إلى مواصلة آليات العمل الخليجي.

وأشار الجارالله إلى أن هذه القمة تمثل بارقة أمل في إعادة إحياء الجهود الهادفة لاحتواء الخلاف الخليجي "الذي طال أمده".

من جانب آخر، قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله إن علاقة الكويت بدمشق "مجمدة وليست مقطوعة"، مشيرا إلى أن الكويت لم تتقدم بطلبات محددة بشأن فتح سفارتها في دمشق.

وأضاف الجار الله: "حسب معلوماتنا، فإن هناك بعض الاشقاء في الدول العربية تقدموا بهذه الطلبات، وهم بصدد إعادة ترتيب أوضاع سفاراتهم في دمشق".
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