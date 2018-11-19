مستقبل وطن ينظم احتفالية المولد النبوي بالشرقية ويوجه قافلة طبية للإسماعيلية

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف بقرية شبرا النخلة بمركز بلبيس، كما نظم الحزب ندوة حول أهمية مشاركة الشباب فى الحياة السياسية والحزبية بمقر الحزب بمدينة ديرب نجم.



وفى محافظة الإسماعيلية نظم الحزب قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج اللازم بمنطقة الكيلو ٢ بمدينة أبو صوير.



وفي محافظة بني سويف، وقع الحزب بروتوكول بين مستشفى الفشن المركزي لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين تحت رعاية الحزب بمختلف التخصصات وتقديم العلاج اللازم بأسعار مخفضة.



وفى محافظة أسيوط نظم الحزب ندوة بعنوان "مستقبل الاستثمار الزراعي" بفندق "حوتب العائم" بمدينة أسيوط وبمشاركة قيادات الحزب.