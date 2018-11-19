الأعلى للثقافة يحتفل بمئوية باحثة البادية.. الاثنين

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصري، في السادسة مساء الإثنين المقبل، أمسية ثقافية بعنوان "المرأة المصرية والكتابة.. في مئوية باحثة البادية ملك حفني ناصف".



ويشارك في الأمسية نخبة من الكاتبات والكتاب من بينهم: "إقبال بركة، الشاعرة الدكتورة شيرين العدوي، الدكتورة عزة بدر، الكاتبة هالة البدري"، ويديرها الناقد الدكتور أحمد درويش مقرر لجنة الدراسات الأدبية بالمجلس.



تقام الأمسية ضمن سلسلة "ندوات وأمسيات" التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة.

