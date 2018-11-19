وزير بريطاني: حريصون على دعم الأزهر الشريف.. صور

قال اللورد طارق أحمد وزير الدولة والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والمعتقد: "اليوم قمت بزيارة الأزهر، احدى أقدم المؤسسات التي تدرس الإسلام في العالم".



وأكد الوزير البريطاني في تصريحات صحفية له، على دعم المملكة المتحدة جامعة الأزهر من خلال توفير التدريب على اللغة الإنجليزية وتقديم برنامج منح الدراسات الدينية لطلاب الدكتوراة في المملكة المتحدة".



وصرح اللورد أحمد قبل وصوله إلى مصر: "أتطلع إلى مقابلة طلاب الأزهر والقادة الدينين في مصر كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الحوار المملوء بالأمل بين الثقافات والأديان".



من جانبه رحب السفير البريطاني جيفري آدمز، بالمبعوث الخاص لرئيسة الوزراء لحرية الدين والمعتقد، اللورد طارق أحمد، في زيارته لمصر للقاء القادة الدينيين وتعزيز الحوار بين الأديان.