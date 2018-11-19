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شاهد.. الانتهاء من مشروع الأسمرات تحت شعار مصر بتتغير.. رؤية وطن وعزيمة شعب

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 04:58 م
مشروع الأسمرات بمدينة
مشروع الأسمرات بمدينة تحيا مصر
محمود مطاوع
يسلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على مشروع الأسمرات ‏بمدينة تحيا مصر بمحافظة القاهرة، وذلك استمرارًا للجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، بمختلف ‏محافظات الجمهورية، وسعيًا من الدولة لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

ويعد مشروع الأسمرات بمدينة تحيا مصر من أهم المشروعات التنموية والخدمية ‏العملاقة، حيث ينقسم هذا المشروع إلى (الأسمرات 1 و 2 و3) وقد تم تصميم وحدات هذا ‏المشروع بشكل معماري مميز يليق بالمواطن المصري، ويتوافر به كافة الخدمات والمرافق والوحدات الترفيهية ومنافذ البيع، وكذلك فرص العمل لساكنيها, حيث ‏تتكون العمارات السكنية بمشروع (الأسمرات 1 و2) من دور أرضي بالإضافة إلى 5 أدوار، في حين تم تنفيذ مشروع ‏‏(الأسمرات 3)، بأدوار أكثر ارتفاعا لتصل إلى 9 أدوار، ومزودة بمصاعد كهربائية ومواتير ‏لرفع المياه، وذلك في خطوة جديدة هي الأولى من نوعها بالمشروع.‏

وسيواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجرى على أرض مصر والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
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