شاهد.. الانتهاء من مشروع الأسمرات تحت شعار مصر بتتغير.. رؤية وطن وعزيمة شعب

يسلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على مشروع الأسمرات بمدينة تحيا مصر بمحافظة القاهرة، وذلك استمرارًا للجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، بمختلف محافظات الجمهورية، وسعيًا من الدولة لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.
ويعد مشروع الأسمرات بمدينة تحيا مصر من أهم المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، حيث ينقسم هذا المشروع إلى (الأسمرات 1 و 2 و3) وقد تم تصميم وحدات هذا المشروع بشكل معماري مميز يليق بالمواطن المصري، ويتوافر به كافة الخدمات والمرافق والوحدات الترفيهية ومنافذ البيع، وكذلك فرص العمل لساكنيها, حيث تتكون العمارات السكنية بمشروع (الأسمرات 1 و2) من دور أرضي بالإضافة إلى 5 أدوار، في حين تم تنفيذ مشروع (الأسمرات 3)، بأدوار أكثر ارتفاعا لتصل إلى 9 أدوار، ومزودة بمصاعد كهربائية ومواتير لرفع المياه، وذلك في خطوة جديدة هي الأولى من نوعها بالمشروع.
وسيواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجرى على أرض مصر والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
ويعد مشروع الأسمرات بمدينة تحيا مصر من أهم المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، حيث ينقسم هذا المشروع إلى (الأسمرات 1 و 2 و3) وقد تم تصميم وحدات هذا المشروع بشكل معماري مميز يليق بالمواطن المصري، ويتوافر به كافة الخدمات والمرافق والوحدات الترفيهية ومنافذ البيع، وكذلك فرص العمل لساكنيها, حيث تتكون العمارات السكنية بمشروع (الأسمرات 1 و2) من دور أرضي بالإضافة إلى 5 أدوار، في حين تم تنفيذ مشروع (الأسمرات 3)، بأدوار أكثر ارتفاعا لتصل إلى 9 أدوار، ومزودة بمصاعد كهربائية ومواتير لرفع المياه، وذلك في خطوة جديدة هي الأولى من نوعها بالمشروع.
وسيواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجرى على أرض مصر والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.