شاهد.. الانتهاء من مشروع الأسمرات تحت شعار مصر بتتغير.. رؤية وطن وعزيمة شعب

يسلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على مشروع الأسمرات ‏بمدينة تحيا مصر بمحافظة القاهرة، وذلك استمرارًا للجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، بمختلف ‏محافظات الجمهورية، وسعيًا من الدولة لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.



ويعد مشروع الأسمرات بمدينة تحيا مصر من أهم المشروعات التنموية والخدمية ‏العملاقة، حيث ينقسم هذا المشروع إلى (الأسمرات 1 و 2 و3) وقد تم تصميم وحدات هذا ‏المشروع بشكل معماري مميز يليق بالمواطن المصري، ويتوافر به كافة الخدمات والمرافق والوحدات الترفيهية ومنافذ البيع، وكذلك فرص العمل لساكنيها, حيث ‏تتكون العمارات السكنية بمشروع (الأسمرات 1 و2) من دور أرضي بالإضافة إلى 5 أدوار، في حين تم تنفيذ مشروع ‏‏(الأسمرات 3)، بأدوار أكثر ارتفاعا لتصل إلى 9 أدوار، ومزودة بمصاعد كهربائية ومواتير ‏لرفع المياه، وذلك في خطوة جديدة هي الأولى من نوعها بالمشروع.‏



وسيواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجرى على أرض مصر والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

