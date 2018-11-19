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رياضة

جروس يعقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران بالزمالك

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:07 م
صدى البلد
ملك موسي
حرص كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

تحدث جروس مع اللاعبين في بعض النقاط الفنية المهمة التي ينوي تنفيذها بمران اليوم، بالإضافة لمطالبتهم ببذل أقصى ما لديهم والتركيز الشديد الفترة المقبلة.

عقب الجلسة قام جروس بعمل فقرة بدنية وتأهيلية بالكرة قوية لمدة نصف ساعة، قادها شيخ بوزيان مدرب الأحمال وأيمن عبدالعزيز وأمير عزمي المدربان المساعدان بالفريق.

عقب ذلك قام المدرب بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، حيث قاموا بعمل تقسيمة في منتصف الملعب تم من خلال التدريب على بعض الأمور الفنية المعينة.
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