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برلمان

برلماني: الحكومة تعمل على تحسين حالة الفئة الأكثر احتياجا منذ 3 سنوات

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:38 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
عبد الرحمن سرحان
قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن الحكومة تعمل جاهدة منذ 3 سنوات، للانتقال بمكانة الفئة الأكثر احتياجًا إلى حالة اقتصادية أفضل، لاسيما بعد الظروف الطارئة التي يمر بها الاقتصاد المصري.

وأضاف "عمر شيبة" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن موازنة العام المقبل، يجب أن تشمل برامج حماية مجتمعية أكثر فعالية، ومركزة على الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أن عدم وجود قاعدة بيانات لدى الحكومة، تسبب في أزمة خاصة بتوجيه الدعم لمستحقيه، وأخذه من غير المستحقين.

كان المهندس طارق الملا وزير البترول كشف عن تكليف الرئيس السيسي بإعداد الموازنة العامة لعام 2019 – 2020 بحيث تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة وزيادة المظلة التأمينية وشبكات الأمان الاجتماعي.
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