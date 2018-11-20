هولندا تطيح بفرنسا من التأهل لآمم أوروبا بعد التعادل مع ألمانيا.. فيديو وصور

نجح منتخب هولندا فى التأهل للمربع الذهبي فى دوري ألامم الاوروبية ، عقب تعادل مثيرا مع ألمانيا بهدفين لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب فيلتينس ارينا، منذ قليل، فى إطار منافسات الجولة السادسة .
سجل ثنائية ألمانيا تيمو فيرنر وليروي ساني، في الدقيقتين 9 و20، بينما أحرز كوينسي بروميس وفيرجيل فان ديك هدفي هولندا، في الدقيقتين 85 و90.
وبذلك تأهل منتخب الطواحين إلى نصف النهائي، بعد تصدره لمجموعته، برصيد 7 نقاط، منهيا الحلم الفرنسي بعد تراجع منتخب الديوك للمركز الثاني، بنفس الرصيد، ولكن التفوق جاء للأول بفارق المواجهات، بينما استقر الألمان في ذيل الترتيب بنقطتين فقط، والذي هبط للمستوى الثاني.
سجل ثنائية ألمانيا تيمو فيرنر وليروي ساني، في الدقيقتين 9 و20، بينما أحرز كوينسي بروميس وفيرجيل فان ديك هدفي هولندا، في الدقيقتين 85 و90.
وبذلك تأهل منتخب الطواحين إلى نصف النهائي، بعد تصدره لمجموعته، برصيد 7 نقاط، منهيا الحلم الفرنسي بعد تراجع منتخب الديوك للمركز الثاني، بنفس الرصيد، ولكن التفوق جاء للأول بفارق المواجهات، بينما استقر الألمان في ذيل الترتيب بنقطتين فقط، والذي هبط للمستوى الثاني.