هولندا تطيح بفرنسا من التأهل لآمم أوروبا بعد التعادل مع ألمانيا.. فيديو وصور

نجح منتخب هولندا فى التأهل للمربع الذهبي فى دوري ألامم الاوروبية ، عقب تعادل مثيرا مع ألمانيا بهدفين لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب فيلتينس ارينا، منذ قليل، فى إطار منافسات الجولة السادسة .



سجل ثنائية ألمانيا تيمو فيرنر وليروي ساني، في الدقيقتين 9 و20، بينما أحرز كوينسي بروميس وفيرجيل فان ديك هدفي هولندا، في الدقيقتين 85 و90.



وبذلك تأهل منتخب الطواحين إلى نصف النهائي، بعد تصدره لمجموعته، برصيد 7 نقاط، منهيا الحلم الفرنسي بعد تراجع منتخب الديوك للمركز الثاني، بنفس الرصيد، ولكن التفوق جاء للأول بفارق المواجهات، بينما استقر الألمان في ذيل الترتيب بنقطتين فقط، والذي هبط للمستوى الثاني.