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رياضة

هولندا تطيح بفرنسا من التأهل لآمم أوروبا بعد التعادل مع ألمانيا.. فيديو وصور

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 12:34 ص
من لقاء اليوم
من لقاء اليوم
حسن العمدة
نجح منتخب هولندا فى التأهل للمربع الذهبي فى دوري ألامم الاوروبية ، عقب تعادل مثيرا مع ألمانيا بهدفين لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت المنتخبين علي ملعب فيلتينس ارينا، منذ قليل، فى إطار منافسات الجولة السادسة .

سجل ثنائية ألمانيا تيمو فيرنر وليروي ساني، في الدقيقتين 9 و20، بينما أحرز كوينسي بروميس وفيرجيل فان ديك هدفي هولندا، في الدقيقتين 85 و90.

وبذلك تأهل منتخب الطواحين إلى نصف النهائي، بعد تصدره لمجموعته، برصيد 7 نقاط، منهيا الحلم الفرنسي بعد تراجع منتخب الديوك للمركز الثاني، بنفس الرصيد، ولكن التفوق جاء للأول بفارق المواجهات، بينما استقر الألمان في ذيل الترتيب بنقطتين فقط، والذي هبط للمستوى الثاني.
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