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ثقافة

ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 05:39 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
كشفت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، عن تفاصيل محتويات مقبرة يويا وتويا التي تم الكشف عنها عام ١٩٠٥م، أي قبل اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بما يقرب من 17 عاما.

وقالت إن آثار يويا وتويا التي كانت في المقبرة رقم ٤٦ بدأ عرضها كاملة ضمن تطوير المتحف،ويويا وتويا هما والدا الملكة تي زوجة الملك العظيم أمنحتب الثالث، وجد وجدة الملك أخناتون،وقد حظي كلًا منهما علي مكانة رفيعة خولت نحت مقبرتهما في وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر، هذا المكان الذي كان مخصصًا فقط لمقابر الملوك.

وتابعت، أن أسماء الزوجين يويا وثويا، الذين ينتميان للعائلة الملكية، تظهر على العديد من آثار المقبرة، كما ذُكرا بصفتهما أبوي الملكة "تي" في نقوش جعرانين تذكاريين من عهد الملك أمنحتب الثالث.

وتعود أصول يويا إلى مدينة أخميم، حيث كان ينتمي إلى طبقة النبلاء وكان أحد كبار رجال الجيش، فضلًا عن عمله كاهنًا للإله مين المعبود الرئيسي في أخميم،كما شغل عدة مناصب مهمة في القصر، مثل المشرف على الخيول، وقد يشير لقبه "والد الإله" إلى دوره المتميز بصفته حما الملك.

واشارت مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إلى أن تويا حملت العديد من الألقاب الدينية، فضلًا عن لقب "الأم الملكية للزوجة العظيمة للملك"، وهو اللقب الذي اعتزت به كثيرًا، وسجلته مرارًا وتكرارًا على توابيتها ومقتنياتها. وبالإضافة إلى الملكة تي أنجب يويا وثويا ابنًا يُدعى عنن، كان يشغل منصب الكاهن الثاني لآمون.

وأوضحت أن مقبرة يويا وتويا تعد من أجمل المقابر التي تم اكتشافها،لما تحتوي من كنوز عظيمة تعبر عن الحياة اليومية لهما،مثل العجلة الحربية ليويا والأسره والكراسي وصناديق حفظ الحلي المصنوعة من الخشب المذهب والمطعم من الفيانس والعاج والابنوس، واوانى من الالباستر والحجر والحجر الجيرى الملون، كما احتوت أيضًا على مومياء كلا من يويا وتويا في حاله جيده من الحفظ والتوابيت الداخلية والخارجية لهما، والاقنعه الخاصة بهما وهي مصنوعة من الكارتوناج المذهب والمطعم بالاحجار الكريمه، كما تم العثور على صناديق واوانى الاحشاء وتماثيل اوشابتى، واطول برديج في مصر ويبلغ طولها ٢٠ متر، وهي البردية الخاصة ليويا ومكتوب عليها كتاب الموتي.
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
ذهب وعاج وكارتوناج وأحجار كريمة.. قصة كنز عثر عليه في مقبرة زوجين بوادي الملوك.. صور
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