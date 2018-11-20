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السفير الياباني الجديد يهنئ المصريين بالمولد النبوي: اتفضلوا الحلاوة.. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:47 ص
صدى البلد
آيات أحمد
هنأ السفير اليابانى بالقاهرة، ماساكى نوكى، المصريين بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وتحدث السفير باللغة العربية الفصحى فى رسالة مسجلة له أذاعها برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، قائلا "كل سنة وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوى الشريف".

وأضاف السفير اليابانى: "اتفضلوا حلاوة المولد، أهلا وسهلًا بيكم".

وأوضح السفير اليابانى الجديد لدى مصر أنه على الرغم من أنه أول مرة يعيش فى البلاد، إلا أنه زارها 6 مرات قبل ذلك، مؤكدًا أن مصر دولة ذات تاريخ وحضارة عريقة.

وأعرب عن سعادته للعمل فيها كسفير قائلا "وأنا استمتع جدا بالعمل اليومى مع المصريين لأن الشعب المصرى شعب ودود ودمه خفيف، وكل يوم بالنسبة لى هو خبرة وتجربة جديدة". 

وأشار إلى أن هناك الكثير من المشروعات الإنمائية التى تقوم بها السفارة بالقاهرة، ومنها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والمتحف المصرى الكبير والمدارس اليابانية، لافتا إلى أنه سيعمل على تعزيز الشراكة مع مصر، خاصة بعد تسليم أوراق اعتماده إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ودعا المصريين فى رسالته إلى دعمه والتعاون معه فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وختم رسالته قائلا "تحيا مصر واليابان".
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