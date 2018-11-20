حلقة نقاشية حول الحرف اليدوية والتراثية بالمحميات

عقدت، اليوم الثلاثاء، حلقة نقاشية حول الحرف اليدوية والتراثية للمجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية ودورها فى حماية التنوع البيولوجي بحضور خبراء فى الحرف التقليدية والسياحة البيئية وعدد من الوفود المشاركة بمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي إضافة إلى عدد من ممثلي السكان المحليين بمحميات الفيوم ووادى الجمال.





تناولت الورشة عرضا للحرف التراثية للمجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية فى مصر وأهميتها ودورها فى توفير مصادر للدخل بالمحميات لدعم السكان المحليين من خلال تفعيل مبدأ الإدارة المستدامة للمحميات بإشراك المجتمع المحلي فى الحفاظ على المحميات الطبيعية وحماية مواردها وتنوعها البيولوجي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.





كما تناولت التوعية بالحفاظ على الحرف والمنتجات التراثية لهذه المجتمعات وتطويرها بما يسهم فى رفع الوعى البيئى بأهمية المحميات ودورها فى الحفاظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى العمل على زيادة جودة المنتجات الحرفية التقليدية وربطها بآليات السوق وخلق منتج يواكب تطلعات السائح ويربطه بتراث المجتمعات المحلية المتواجدة بالمحميات الطبيعية ويعرفه بها.





وقامت الدكتورة يسرية حامد مدير مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي المرحلة الثالثة بعرض جهود المشروع فى دعم السكان المحليين بعدد من المحميات من خلال التركيز على وضع خطط ذات صلة بإدارة الموارد الطبيعية تقوم على إشراك ودمج المجتمعات المحلية باعتبارها نوعا من الإدارة التجريبية التي من شأنها إنجاح عوامل صون المحميات والحفاظ على التنوع البيولوجى، كذلك العمل على الترويج للمحميات وتعزيز وتطوير المعرفة حول السياحة البيئية والتنوع البيولوجي والتراث الطبيعي لمصر بأساليب جديدة وغير تقليدية.





وتضمنت الحلقة عرض نماذج للمشغولات اليدوية بمحمية وادى الجمال، كما قامت إحدى سيدات المجتمع المحلى بالمحمية بالحديث حول دور المشروع فى تدريبها مع العديد من الفتيات بالإضافة إلى مساعدتهن على فتح أسواق جديدة لمنتجاتهن، وقام أيضا أحد العاملين بصناعة الخزف بعرض تجربته فى قرية تونس بمحافظة الفيوم وأثر التدريب فى تحسين صناعة الخزف، كما قام مدير محمية سيوه بعرض تجربة المحمية فى دعم السكان المحليين.



