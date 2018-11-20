14 لاعبا يمثلون منتخب السلة فى التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى لكرة السلة ضم 14 لاعبا للمشاركة فى المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2019 بالصين.



وضمت قائمة اللاعبين كلا من: رامى جنيدى، إبراهيم الجمال، هيثم كمال، يوسف شوشة، عمر طارق، محمد طه، أحمد عادل، احمد خلف بيبو، عمر عزب، رامى إبراهيم، أنس أسامة، إبراهيم خالد، أحمد مصطفى عمارة، وباسم الليثى.



ويسعى الجهاز الفنى إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لخوض منافسات التصفيات الإفريقية من أجل المشاركة فى كأس العالم المقبل.

