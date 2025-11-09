عثر على إنسيال ذهبى..مدرسة في نقادة تكرم تلميذها الأمين | صور

كرمت مدرسة الأقباط الكاثوليك بمركز نقادة جنوب قنا، تلميذ من أبناء المدرسة لأمانته وتسليمه انسيال ذهب سقط من إحدى المدرسات في فناء المدرسة خلال اليوم الدراسى.

وجرى تكريم التلميذ الأمين، بكلمات الشكر وهدية رمزية في طابور الصباح وسط زملائه التلاميذ، ليكون مثالاً يحتذى به في الأمانة والأخلاق الحميدة، ما لاقى إشادة كبيرة من المدرسين والتلاميذ.

وأشادت إدارة مدرسة الأقباط الكاثوليك الابتدائية بنقادة، بأمانة التلميذ وتصرفه المميز تجاه الأمانة التي عثر عليها، والتي تؤكد التزام التلاميذ بالقيم الإيجابية التي تحاول المدرسة غرسها فيهم من البداية.

وأكدت إدارة المدرسة، بأن الموقف الإيجابي للتلميذ يعكس التربية السليمة والقيم الأخلاقية التي تحرص المدرسة على غرسها في نفوس طلابها، متمنين له دوام التوفيق والنجاح، والاستمرار في التحلي بهذه الصفات الطيبة والمشرفة.

يذكر أن التلميذ فلتاؤس ملاك، عثر على انسيال ذهبى، ملقى على الأرض أثناء تواجده بالمدرسة، وتبين أنه سقط من إحدى المدرسات بالمدرسة، وجرى تسليمه لإدارة المدرسة التى سلمته بدورها للمدرسة.