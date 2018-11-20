ننشر خطاب الكاف بشأن إيقاف الحكم الزامبي سيكازوي بسبب الترجي

حصل "صدى البلد"، على المذكرة الرسمية الصادرة من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بشأن إيقاف الحكم الزامبى جاني سيكازوي؛ بسبب أخطائه الكارثية فى مباراة الترجى وأول أغسطس الأنجولى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.





وشهدت مواجهة الإياب بين الترجي وأول أغسطس، جدلًا تحكيميًا بسبب احتساب ركلة جزاء مشكوك في صحتها، إضافة إلى إلغاء هدف صحيح للفريق الأنجولي كان كفيلًا لتأهله للمباراة النهائية.





يذكر أن الحكم الزامبي سيكازوري سبق له إدارة مسابقات دولية مثل مباراتين بكأس العالم للأندية ومثلهما بكأس العالم الأخير في روسيا والمواجهة النهائية بين مصر والكاميرون بأمم إفريقيا الأخيرة.



