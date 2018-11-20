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ديني

تكثيف أمني أمام مسجد الحسين قبيل انطلاق موكب الطرق الصوفية ..صور

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 03:05 م
صدى البلد
نهلة الشربينى _ كريم ناصر
شهد محيط مسجد الحسين، تكثيفا أمنيا مشددا منذ صباح اليوم استعدادا لاحتفالات الطرق الصوفية بذكرى المولد النبوي الشريف في ساحة المسجد، حيث حضرت مدرعات من أجهزة الداخلية وسيارات شرطة.

وتقيم المشيخة العامة للطرق الصوفية، اليوم "الثلاثاء" احتفالات المولد النبوى، حيث تبدأ الاحتفالات بانطلاق موكب صوفى من مسجد سيدى صالح الجعفرى عقب إقامة صلاة العصر وينتهى الموكب به إلى ساحة مسجد الحسين.

ويعقد مساء اليوم حفل دينى كبير يقام بعد صلاة العشاء، وذلك داخل المسجد ويحضره نخبة كبيرة ومميزة من ممثلى مؤسسات بعض الدولة وعدد من السفراء وعلماء الدين ومشايخ الطرق الصوفية ومحبى التصوف.
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