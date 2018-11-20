مغربية تقتل زوجها وتصنع منه طبق كبسة

قامت بتقطيعه إربًا ثم فرمته في الخلاط لكي تزين به طبق «الكبسة» الخليجي وتقدمه كوجبة لذيذة إلى بعض العمال الموجودين بالقرب من المنزل، كان هذا هو مصير رجل فكر فقط أن يتزوج على زوجته المغربية.



لم تؤثر بها 7 سنوات من الحب عندما نطق زوجها بأنه يرغب بامرأة غيرها، فلم تغفر أن يتركها زوجها من أجل الركض وراء أخرى، وقررت الاستمتاع بفرمه ثم طبخه وإطعامه للناس.



عثرت الشرطة على أسنان بشرية داخل خلاط المرأة، ووفقًا لموقع "يو إيه إي" الإماراتي فقد اعتقلت المرأة بعد اختبارات الحمض النووي التي أظهرت أن السن البشري هو لرجل، بعدما كانت موضع اشتباه في قتل زوجها.



لم يتم تحديد كيف قتلته بالضبط لكن تم اكتشاف الوفاة عندما أبلغ شقيقه شرطة مدينة «العين» بأن أخوه مفقود، يقول بأنه سأل زوجته عنه فأنكرت معرفة مكانه، كما أنكرت في البداية جريمة القتل، لكنها اعترفت فيما بعد وقالت "كانت لحظة جنون"، وقد أرادت الانتقام منه لرغبته بالزواج عليها.

