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أخبار العالم

الكرملين الروسي يتهم الكونجرس بالتدخل في انتخابات الإنتربول

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:52 م
الرئيسان الروسي والأمريكي
الرئيسان الروسي والأمريكي
رويترز
أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الثلاثاء، أن البيان الذي أصدرته مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي لإبداء اعتراضهم على انتخاب مرشح روسي لرئاسة الشرطة الدولية (الانتربول) يعتبر بمثابة تدخل في الانتخابات.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر صحفي: "هذا على الأرجح تدخل من نوع معين في العملية الانتخابية لمنظمة دولية".

ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للانتربول رئيسا جديدا خلال اجتماع لها غدا الأربعاء. ونشر أربعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي بينهم ماركو روبيو بيانا مشتركا أمس الاثنين يحثون فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معارضة ترشيح الروسي ألكسندر بروكوبتشوك.
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