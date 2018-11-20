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محافظات

محافظ الإسكندرية ورئيس مجلس إقليمي فرنسي يؤكدان رغبتهما في تجديد التعاون

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:35 م
الدكتور عبدالعزيز
الدكتور عبدالعزيز قنصوة - محافظ الإسكندرية
وقع محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة ورئيس المجلس الإقليمي لإقليم "بروفنس الب كوت دازور" الفرنسي رينو موزولييه خطاب نوايا بين المحافظة والإسكندرية لتجديد التعاون بينهما على غرار اتفاقية التعاون المبرمة في 2002.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الإسكندرية مع رئيس المجلس الإقليمي لـ"بروفنس الب كوت دازور"، أثناء مشاركته في مؤتمر "البحر المتوسط المستقبل" الذي دار "حول الشباب والإبداع" بمدينة مرسيليا مؤخرًا، وذلك بحضور قنصل عام مصر بمرسيليا السفير هشام ماهر، وقنصل عام فرنسا بالإسكندرية جنينا ايريرا.

وأشار قنصوة، بحسب بيان لمحافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، إلى أن مؤتمر مرسيليا تزامن مع مؤتمر الشباب الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الشهر بمدينة شرم الشيخ مع شباب العالم، لافتًا إلى أن مصر لديها خطة استراتيجية على المستوى القومي حتى عام 2030، وتعمل على تحسين البنية التحتية، والطاقة والصناعة، والبيئة، والعدالة الاجتماعية، وبناء مدن ذكية.

وأكد المحافظ أنه يتم الاعتماد على الشباب في المجتمع السكندري وإقامة مهرجانات واحتفالات لهم، وكان آخرها المهرجان الرياضي الذي شارك فيه أكثر من 10 آلاف شاب سكندري من مختلف الفئات والأعمار، وجاء ضمن فعاليات مبادرة "100 مليون صحة" تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأعرب قنصوة عن رغبته في التعاون مع إقليم "بروفنس الب كوت دازور" في مجالات البيئة والبنية التحتية والتراث، ونقل خبرة مدينة مرسيليا في الحفاظ على المباني التراثية، منوهًا بإمكانية التعاون في ذلك مع جامعتي الإسكندرية و"اكس مارساي" الفرنسية، وأيضًا في مجال الفنون الجميلة والطب والزراعة، خاصة أن جامعة الإسكندرية لديها شراكات مع عدد من الجامعات الفرنسية، ويتم منح درجات مشتركة خاصة في ظل وجود برامج تعمل على تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية.

من جانبه، عبّر رئيس المجلس الإقليمي لـ"بروفنس الب كوت دازور" عن سعادته باستقبال محافظ الإسكندرية بمرسيليا، وشكره على تلبية الدعوة لحضور فعاليات "البحر المتوسط المستقبل"، مؤكدًا أن مصر من الدول المهمة لفرنسا، وأن العلاقات بين البلدين قديمة، فمصر شريك أساسي لا غنى عنه لفرنسا حديثا وقديما في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والتاريخية.

وأشار إلى أن العلاقة بين الإسكندرية ومرسيليا قديمة وغنية بالتعاون والتبادل، فهناك تعاون بين ميناء الإسكندرية وميناء مرسيليا، وكذلك بين جامعة الإسكندرية وجامعة "اكس مارساي" التي تعتبر اتحاد جامعات مرسيليا وأكبر جامعة فرانكفونية في العالم.

وأبدى رئيس الإقليم الفرنسي رغبته بالتعاون مع دول البحر المتوسط، منوهًا بأن الإقليم لديه اتفاقيات تعاون مع عدد كبير من الدول، لذا حرص أن تكون الجلسة الافتتاحية لمؤتمر البحر المتوسط مع كافة الشركاء من مختلف البحر المتوسط، مرحبًا بجميع أشكال التعاون مع الإسكندرية.
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