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فن

نادية الجندي على السجادة الحمراء .. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 08:00 م
صدى البلد
سمر سعد
وصلت الفنانة نادية الجندى لدار الأوبرا المصرية للمشاركة فى فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

وظهرت الجندى بفستان ذهبى طويل.

يُذكر أن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، سيعرض حصريًا على قناة دي إم سي في السابعة والنصف مساء اليوم.

ويعرض في الافتتاح الفيلم الأمريكي "كتاب أخضر" الفائز بجائزة اختيار الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2018، من إخراج بيتر فاريلي وﺗﺄﻟﻴف بريان هايز كوري وبطولة النجوم فيجو مورتينسون، ماهرشالا على، ليندا كارديليني.




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