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مهاب مميش: استعادة تكلفة إنشاء قناة السويس الجديدة في أقل من سنة .. فيديو

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:43 م
قناة السويس الجديدة
قناة السويس الجديدة
هاني حسين
قال الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية يكون من خلال شركات ومطورين يتعاقدون مع مستثمرين، وتحصل المنطقة على حق انتفاع من المستثمرين مع الرقابة الكاملة عليهم .

وأضاف "مميش" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أن المنطقة جاذبة للاستثمار، ومن الضروري تنويع مصادر الاستثمار، وهناك إقبال على المنطقة الاقتصادية والجميع بدأ يشعر أنها منطقة واعدة".

وتابع:" أنفاق قناة السويس وقناة السويس الجديدة إنجاز تاريخي، والقناة الجديدة كلفتنا 20 مليار جنيه واستعادت تكلفتها في أقل من سنة، وتم صرف بقية الـ64 مليار جنيه على الأنفاق وميناء شرق بورسعيد والمنطقة اللوجيستية والاقتصادية".
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