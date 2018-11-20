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مرجان يكشف عن الحالة الصحية لـ محمود الخطيب وموعد عودته

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:11 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
حسام الحارتي
طمأن العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الجماهير المصرية على الحالة الصحية لـ محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، بعد إجراء عملية جراحية مساء أمس.

وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية "الأولي المصرية"، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قام بإجراء اتصال هاتفي اليوم واطمأن على سير العمل داخل النادي الأهلي، واستعداد الفريق للمباراة المقبلة.

وأوضح المدير التنفيذي للنادي الأهلي أنه سيعود إلى الأراضي المصرية بعد مرور عشرة أيام من الآن، بعد الاطمئنان على نجاح العملية التي قام بإجرائها.
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