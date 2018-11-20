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كاتب سعودي: قطر أصغر من أن نتحدث عنها

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 11:33 م
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
كريـم الخـطيب
قال جميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية، إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يزور عدة دول عربية منها مصر قبل حضور قمة العشرين، مؤكدا أن العلاقة بين مصر والسعودية علاقة أخوة تقوم على الثقة المتبادلة بين البلدين.

وأضاف «الذيابي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن قطر وفريقها الإعلامي يروجون الأكاذيب باستمرار بهدف زعزعة استقرار المنطقة، مشددا على أن قطر أصغر من أن نتحدث عنها، خاصة أنها تتحالف مع الأعداء ضد الدول العربية .

وأوضح رئيس تحرير صحيفة عكاظ، أن زيارة ولي العهد السعودي تعزز العلاقات بين مصر والسعودية، ودائما زيارات ولى العهد محمد بن سلمان يكون لها علاقات مثمرة في المنطقة والدول العربية، ومشاركة بن سلمان في قمة العشرين هي رد على كل مغرض ويحرض ضد المملكة وهذا تأكيد على الثقة بقدرات المملكة .
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