حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن المنوفية

أجرى اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية حركة تنقلات محدودة بمراكز المحافظة، شملت نقل الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث مركز شرطة السادات رئيسا لمباحث قسم شبين الكوم ، كما تم نقل الرائد أحمد الصياد من رئيس مباحث قسم شبين الكوم الي مفتش بإدارة البحث الجنائي بالمديرية.



كما تم نقل المقدم محمد جمال عبدالمعطي من نائب مأمور قسم سرس الليان لإدارة الترحيلات بالسادات، ونقل العقيد رضا عفيفي من إدارة التفتيش بالمديرية الي نائب مأمور سرس الليان.