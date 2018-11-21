السعودية تدشن مشروعا لدعم الوظائف في قطاع السياحة المستدامة

قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي في بيان في وقت متأخر أمس الثلاثاء إن السعودية دشنت مشروعا لتطوير وادي الديسة الذي قد يساعد في دعم فرص العمل في قطاع السياحة المستدامة، ويقع وادي الديسة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان.



وقال الصندوق في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية إنه سيقوم "بإنشاء شركة تعني بتطوير المشروع وفق أرقى المعايير البيئية والتنموية المعتمدة عالميا، ما يساهم في خلق قيمة مضافة لسياحة مستدامة وفرص وظيفية".



والسياحة المستدامة تعتمد على زيارة أي مكان كسائح وترك تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع والاقتصاد.



