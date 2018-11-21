ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

أكاديمية الفنون المصرية بروما تناقش شامبليون وقراءة في الحضارة القديمة

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:47 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يشهد، غدا الخميس، انطلاق ثاني حلقات الصالون الثقافي بالأكاديمية المصرية للفنون بروما، ضمن فعاليات الموسم الثقافي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ الذي تم إطلاقه أكتوبر الماضي تحت عنوان "مصر إيطاليا .. حضارات عبرت وإبداعات بقت".

وتستضيف الأكاديمية حلقة حوارية جديدة بالصالون الثقافي يقدمها الدكتور وسيم السيسي للحديث حول "شمبليون وقراءة في الحضارة المصرية القديمة" بمشاركة البروفيسورة بولا بووزي أستاذ علم الآثار القبطية بجامعة سابينزا، وتديرها الدكتورة جيهان زكي رئيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما وذلك بمقر الأكاديمية.

يأتي محور الصالون الصالون الثقافي لهذا العام متسقًا مع استراتيجية وزارة الثقافة والتى تهدف إلى تحقيق الريادة الثقافية لمصر فى مختلف دول العالم، وللتأكيد علي أن روح التسامح والمواطنة في مصر ترتبط بالتاريخ و تضرب بجذورها عبر آلاف السنين.
loading...

ترشيحاتنا

وزيرة العدل الإسرائيلية: صفقة القرن مضيعة للوقت

تحرك قانوني ضد حساب ينتحل شخصية شقيق العاهل السعودي.. وتويتر يتدخل

مفاجأة.. مدرب الترجي بديل كارتيرون في الأهلي

الكاف يفجر مفاجأة بشأن إعادة مباراة الأهلي والترجي التونسي

رئيس الفيفا يحذر قطر بشأن كأس العالم.. ويضع شرطا تعجيزيا

نادر شوقي: حسام غالي مرشح بقوة لتولي منصب مدير الكرة في الأهلي.. فيديو

شاهد.. إنتصار وابنتها أثناء الاستعداد لإطلالة مهرجان القاهرة السينمائي

مفيش دكتور في الوحدة.. فلاح يفاجئ وزيرة الصحة بالفيوم في حضور المحافظ.. فيديو

الدرندلي يكشف سر عصبية كارتيرون في مران الأهلي

حقيقة سخرية ياسر جلال من نادي الزمالك

منة عرفة تروي موقفاً قاسياً تعرضت له في المدرسة.. فيديو

علي جمعة يوضح حكم مشاهدة شعر المخطوبة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل إطلالات النجمات بالأزرق فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

شاهد.. صحراء السعودية تتحول إلى بحيرات.. ومراكب ومجاديف للمرة الأولى

إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة السينمائي.. اللون الأسود يكسب.. صور

شاهد.. 20 صورة تكشف أسرار المماليك في متحف النسيج

شاهد.. كل نجوم مهرجان القاهرة على السجادة الحمراء

فيديو

مدرب كاراتيه ذوي الاحتياجات الخاصة: حصلنا على بطولة العالم ولم يستقبلنا أحد في المطار.. فيديو
وكيل الأوقاف لمطرب إنجليزي أعلن عدم التزامه بالصلاة:حسابك عند الله..فيديو
بث مباشر.. الجامعة العربية تستضيف اجتماعا لدعم فلسطين
شاهد..طريقة تصنيع عروسة وحصان حلاوة المولد بالمنزل
الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟