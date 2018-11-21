أكاديمية الفنون المصرية بروما تناقش شامبليون وقراءة في الحضارة القديمة

يشهد، غدا الخميس، انطلاق ثاني حلقات الصالون الثقافي بالأكاديمية المصرية للفنون بروما، ضمن فعاليات الموسم الثقافي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ الذي تم إطلاقه أكتوبر الماضي تحت عنوان "مصر إيطاليا .. حضارات عبرت وإبداعات بقت".



وتستضيف الأكاديمية حلقة حوارية جديدة بالصالون الثقافي يقدمها الدكتور وسيم السيسي للحديث حول "شمبليون وقراءة في الحضارة المصرية القديمة" بمشاركة البروفيسورة بولا بووزي أستاذ علم الآثار القبطية بجامعة سابينزا، وتديرها الدكتورة جيهان زكي رئيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما وذلك بمقر الأكاديمية.



يأتي محور الصالون الصالون الثقافي لهذا العام متسقًا مع استراتيجية وزارة الثقافة والتى تهدف إلى تحقيق الريادة الثقافية لمصر فى مختلف دول العالم، وللتأكيد علي أن روح التسامح والمواطنة في مصر ترتبط بالتاريخ و تضرب بجذورها عبر آلاف السنين.