الصلح بين عائلتين والاحتفال بالمولد النبوي.. أبرز فعاليات مستقبل وطن في المحافظات

نظم حزب مستقبل وطن، عددا من الفعاليات، أمس الثلاثاء، فى العديد من محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار تقديم خدمات مجتمعية، والاحتفال بالمناسبات الدينية والاجتماعية، ودعمًا لخطة الحزب للتواجد مع المواطنين فى الشارع المصري.





ونظم الحزب بمحافظة القاهرة احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف بمعرفة أمانات الجمالية والظاهر وبميدان السكاكينى الزيتون وبن سندر، وتضمنت الاحتفالية توزيع كميات من حلوى مولد النبي ووجبات جاهزة على الأهالى وتكريم عدد من الطلبة من ذوى الإحتياجات الخاصة.





كما شارك الحزب فى الصلح بين عائلة "بطاح وعبدة"بمنطقة الأزبكية بإحدى القاعات المجاورة لسينما ريفولي.





ويعتزم الحزب اليوم تنظيم احتفالية بمدينة الشروق يتم خلالها الإعلان عن افتتاح المقر الجديد لأمانة الحزب وتوزيع 5000 بطانية و500 علبة حلوى المولد النبوى وكذلك 1000 كيلو لحوم فضلا عن تسليم جهاز مدينة الشروق 8 طفطف لاستخدامهم فى التنقلات الداخلية لأهالى المدينة وإهداء 5 من الأمهات المثاليات رحلات عمرة مجانية.





وتعتزم أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن تنظيم ندوة بنادى حلوان الرياضى حول أهمية المشاركة السياسية للمرأة.





وفي محافظة الإسكندرية، تم توزيع حوالى 1000 بطانية على الأسر الفقيرة بشارعى النبوي المهندس بالمنتزة السوق بالعامرية"، فضلا عن توزيع بعض المواد التموينية بالمجان بمنطقة العصافرة.





وفي محافظة دمياط، تم توزيع حلوى المولد النبوي الشريف بالمجان بقريتى الخياطة والبصارطة بمركز دمياط والسرو بمركز الزرقا، إضافة إلى توزيع حلوى مولد النبي بالمجان على أهالى حصة شبشير وبرما ومحلة منوف خرسيت صناديد بمركز طنطا، بالغربية.





كما ينوي مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، خلال يومى 22/23 نوفمبر الجارى تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين مجانا وتقديم العلاج اللازم بمركز شباب قرية قصر رشوان بمركز طامية، فضلًا عن تنظيمه قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين مجانا وتقديم العلاج اللازم بقرية الكفاح مركز الفرافرة، بالوادي الجديد.



