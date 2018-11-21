المصرى فى مهمة صعبة أمام حرس الحدود بالدورى الممتاز .. اليوم

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصرى فى مواجهة قوية عندما يلتقى مع حرس الحدود اليوم بملعب الحرس فى إطار لقاءات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.





ويسعى فريق المصرى بقيادة مدربه ميمى عبدالرازق إلى الفوز بالمباراة من أجل العودة مجددا إلى تحقيق النتائج الجيدة بعد التعادل فى اللقاءين الأخيرين للفريق.





وعلى الجانب الآخر يدخل حرس الحدود المباراة بمعنويات عالية للغاية بعد الفوز الأخير الذي حققه على حساب الإسماعيلى فى الجولة الماضية.



