ليلى مراد حاضرة في القاهرة السينمائي بـ عمارة الموبيليا

أكد المخرج المصرى خالد الحجر أن فيلمه الجديد جريمة الإيموبيليا والذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الحالية، وتقوم ببطولته ناهد السباعى ، مستوحى من أحداث حقيقية داخل عمارة الإيموبيليا الشهيرة بمنطقة وسط البلد.



وتابع " الحجر " أن العمارة بها أرواح لا توذى، نظرًا لأن بها عددا من السكان الذين توفوا بشكل غير طبيعى، إضافة إلى عدد كبير من المشاهير، ومن ضمنهم ليلى مراد، التي تحل ذكرى وفاتها اليوم، التى كانت تسكن فى شقته ذاتها، قبل أن تتركها ويتوالى عليها السكان، حتى قام بشرائها.



وأضاف "الحجر" خلال حوار تليفزيونى أنه يشعر بوجود بعض الأرواح معه داخل الشقة إلا أنها تعطيه طاقات إيجابية.