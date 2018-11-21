عاشور يفتتح فعاليات الدورة الثانية لمعهد المحاماة بالقاهرة الكبرى.. صور



ووجه رسالة لحضور قائلا: "القانون والدستور والمحامون يرون أنهم ليسوا أقل من القضاة أو وكلاء النيابة فمن يرى منكم أنه أقل فليغادر المحاماة من الآن"، مؤكدا: "الالتزام بالمظهر خط أحمر غير قابل للفصال".



وعن الجوهر، صرح نقيب المحامين: "جانب قانوني من خلال الاطلاع والقراءة في كافة فروع القانون، والدراسة من خلال الدراسات العليا إن أمكن، وحضور الجلسات بالمحاكم لتعلم من أساتذتهم وزملائكم، وكذلك من خلال المشاورات القانونية بين المحامين في غرفهم".



وأكمل: "المحامي المتميز عليه أن يزيد ثقافته العامة أيضا، من خلال القراءة في التاريخ والجغرافيا والسياسة والطب وكافة فروع ومجالات المعرفة".



وفي ذات السياق، أعلن: "التعديل الجديد لقانون المحاماة يتضمن أكاديمية المحاماة التي سيكون الالتحاق بها واجتيازها شرطا للقيد بجداول النقابة بدءًا من عام 2022"، متابعا: "معهد المحاماة خلال الدورة الحالية يتضمن التعليم على القاء المرافعة، وكتابة سيناريو مذكرة الدفاع، وضبط اللغة العربية، واستخدام الحراك الجسدي في التعبير وغيرها من الأمور نظرا لفائدتها في تأدية رسالتكم".



من جهته، أوضح حسين الجمال عضو المجلس ومقرر لجنة معهد، أن فعاليات المعهد ستعقد يوم السبت لنقابات شمال وجنوب القاهرة، وحلوان والقاهرة الجديدة، ويوم الأربعاء لنقابات شمال وجنوب الجيزة، وشمال وجنوب القليوبية.



حضر الجلسة يحيى التوني أمين الصندوق، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، ومحمد عريضة، وإسماعيل طه، وكمال مهنى، وعيسى أبو عيسى، ومصطفى البنان، أعضاء المجلس، ومحمد العريبي عضو فرعية حلوان، وسيد جابر عضو فرعية شمال الجيزة، ومحمد هيبة عضو فرعية شمال القاهرة.

افتتح سامح عاشور نقيب المحامين، أعمال الدورة الثانية بمعهد المحاماة في القاهرة الكبرى اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.وأوضح "عاشور" ، خلال كلمته أن النقابة تنظم معهد المحاماة لإعداد المحامين الجدد الملتحقين بالمهنة بالشكل الذي يليق بدورها، مضيفا: "التأهيل ليس مجرد تأهيل من خلال مواد علمية، إنما كيفية أداء مسئوليات المحاماة والتي كان مضمونها في قسم المحاماة، والمتمثل في أدائها رسالتها بالأمانة والشرف والاستقلال".وأكد أن المحاماة رسالة وليست مجرد مهنة أو وظيفة، ومجازا نقول إننا ننظم مهنة المحاماة، لكن حكما فالمحاماة رسالة عظيمة دورها لا يقتصر على الدفاع عن الحقوق الفردية للأشخاص، وإنما الدفاع عن كل القيم النبيلة في المجتمع، كالحرية والحق والعدل ومقاومة الظلم والاستبداد.وتابع: "هذه الرسالة تلزمك أن تكون أهلا لها، فالدفاع رسالة ربانية فالله قال عن نفسه أنه يدافع عن الذين آمنوا، وهذا ما يؤكد على قدسية رسالة الدفاع عن حقوق الأفراد والمجتمع".وشدد على أن المحاماة يجب أن تمارس بالأمانة والشرف مع الموكلين والخصوم، وكذلك احترام الجميع في المعاملات، مردفا: "تلك قيم كلية لا تقبل التجزئة، لكي نؤدى مهام رسالتنا الجسيمة".وقال إن الجيل الجديد من المحامين يتحمل مسئولية أكبر من الأجيال التي سبقته، نظرا لأن دستور 2014 تضمن فصلا للمحاماة لأول مرة، وتضمنت إحدى مواده أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، وتمارس بالاستقلال.واستطرد: "يجب الالتزام بالمظهر اللائق من خلال ارتداء البدلة الكاملة بالنسبة للشباب، والمحامية عليها الالتزام بالحد الأدنى من الاحتشام المتعارف عليه بالمجتمع المصري، والذي يحميها من أي عدوان قد تتعرض له ولو كان بصريا، وممنوع تماما ارتداء أي زي ملتصق أو شفاف أو قصير"، مشددا على أنه لن يثبت حضور أي شخص خلال الجلسات المقبلة للمعهد حال عدم الالتزام بالزي اللائق .