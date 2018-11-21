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أحمد موسى ينعى الإعلامي عمرو فاروق.. فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:10 م
صدى البلد
البهى عمرو
قام الإعلامى أحمد موسى، بعرض فيديو من جنازة الإعلامي عمرو فاروق، مدير إدارة الإعداد والتنفيذ بقناة "صدى البلد"، الذى توفي إلى رحمة الله، مساء أمس الثلاثاء.

وطالب موسي المواطنين بقراءة الفاتحة على روح الفقيد، وقام هو ايضا بقراءة الفاتحة على الهواء.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه، ببرنامج «على مسئوليتى» المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن عمرو كان مطيعا ولا تفارقه كلمة حاضر، والزميل كان معروفًا بدماثة الخلق والتفاني والإخلاص والجدية فى العمل، وعلاقاته الطيبة مع زملائه وأصدقائه.

وتقدم موسى بخالص التعازى لأسرة الفقيد وجميع العاملين بصدى البلد.

وأكد موسي أن محمد أبو العينين، رئيس مجلس الإدارة، وأسرة شبكة قنوات وموقع «صدى البلد»، تنعى الزميل الراحل، بمزيد من الحزن والأسى.

وتدعو أسرة شبكة قنوات وموقع «صدى البلد»، المولى -عز وجل- أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، ويلهم أسرته وأصدقاءه ومحبيه الصبر.
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