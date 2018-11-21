رئيس النقل النهري يوضح كيفية تعظيم نقل البضائع في نهر النيل

قال الدكتور عبد العظيم محمد رئيس هيئة العامة للنقل النهري، إن دور الهيئة يتمثل في الاهتمام بإزالة كل الاختناقات وتطوير كل المسارات الملاحية، بالاضافة لصيانة الأهوسة النهرية وتقديم الدعم اللوجستي والفني للمستثمرين في هذا القطاع.





وأوضح محمد خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية مروج إبراهيم علي فضائية "اكسترا نيوز"، أن الهيئة تقوم بكافة النشاطات والجهود طبقا للإمكانيات المتاحة لها، مضيفا أنهم المسئولون عن إصدار رخص تسيير صنادل البضائع، ولنشات النزهة، الفنادق العائمة و المعديات التي تقع بين المحافظات.



