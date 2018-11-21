صحة أسوان تحتفل بيوم الصحة العالمي للطفل .. غدا

تنظم مديرية الصحة بأسوان غدًا الخميس احتفالية بمناسبة يوم الصحة العالمي للطفل.



ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الاحتفال بتقديم عروض ومسابقات مجانية لكل من لديه الرغبة فى المشاركة من أهالى المحافظة، حيث يتم تنفيذ هذه الاحتفالية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".



وستقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي مدير مديرية الشئون الصحية بأسوان وتحت إشراف الدكتورة فاطمة عنتر مدير إدارة صحة الأم والطفل.

