ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

صحة أسوان تحتفل بيوم الصحة العالمي للطفل .. غدا

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 10:01 م
يوم الصحة العالمى
يوم الصحة العالمى للطفل
شاذلى عبد الفتاح
تنظم مديرية الصحة بأسوان غدًا الخميس احتفالية بمناسبة يوم الصحة العالمي للطفل.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الاحتفال بتقديم عروض ومسابقات مجانية لكل من لديه الرغبة فى المشاركة من أهالى المحافظة، حيث يتم تنفيذ هذه الاحتفالية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

وستقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي مدير مديرية الشئون الصحية بأسوان وتحت إشراف الدكتورة فاطمة عنتر مدير إدارة صحة الأم والطفل.
loading...

ترشيحاتنا

لاعب منتخب مصر يتمسك بالانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

محمد صلاح يظهر فى التشكيل الأسبوعي لفيفا 19 لأول مرة هذا الموسم

أزارو يثير أزمة لبعثة الأهلى بالإمارات قبل مواجهة الوصل..فيديو

أحمد موسى ينعى الإعلامي عمرو فاروق.. فيديو

روسيا تتحدى العقوبات الأمريكية وتعلن توريد النفط إلى سوريا

جميلة عوض متهمة بتقليد ميريام فارس..صور

أمن القليوبية: جثتا فتاتي العبور أم وابنتها مدمنتان للمخدرات

أنباء سارة عن حالة الخطيب الصحية بعد إجراء جراحة فى ألمانيا

مصر تتسلم 26 قطعة أثرية من السلطات السويسرية

القاهرة تقترب من حسم اتفاقية المقر.. أبو ريدة يتصدى لمؤامرات نقل الكاف

رقص طلبة طب أسيوط على مهرجانات حمو بيكا.. ورئيس الجامعة يرد.. فيديو

التموين تعلن موعد انتهاء فترة تلقي تظلمات تحديث بيانات البطاقات.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف في إطلالة سوداء خلال جلسة تصوير صادمة.. شاهد

وزيرة الثقافة وحسين فهمي ولبلبة يفتتحون معرض رحلة مهرجان القاهرة.. صور

في حوار من إنجلترا.. العازفتان سارة ولورا أيوب لـ صدى البلد: تعلمنا الموسيقى منذ الطفولة.. ونشعر بالفخر بعد تكريم الرئيس

جميلة عوض متهمة بتقليد ميريام فارس..صور

حسن حسني .. غياب النجوم عن ندوة تكريم ضبش في مهرجان القاهرة .. صور

فيديو

أشرف شيحة: تدريب الكوادر الشبابية لتأهيلهم للعمل في قطاع السياحة..فيديو
رقص طلبة طب أسيوط على مهرجانات حمو بيكا.. ورئيس الجامعة يرد.. فيديو
الصحة تكشف أهم ما يميز مبادرة مسح فيروس سي.. فيديو
على عيسى: الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي محور التنمية.. فيديو
موجز البلد.. تدريبات الأهلى بالإمارات.. حبس محمد رمضان.. سقوط طائرة شراعية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟

هل ينجح التابلت في القضاء على الدروس الخصوصية ؟