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تعرف على النظام الليلي لتطبيق ماسنجر ..صورة

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 04:24 ص
صدى البلد
نهى حمدي
أعلن موقع "فيسبوك"، أن تطبيق "ماسنجر" الخاص به، قام ببعض التعديلات الجديدة، والتي ستسهل استخدامه ليلًا.

ويعرف هذا النظام الجديد بنظام الألوان، ووفقًا لموقع "Facebook" فإن الوضع المظلل عبارة عن تقليل نسبة الإضاءة وتوهج الهاتف ليلًا، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وعلى الرغم من أن تطبيق Facebook Messenger المعتاد يحتوي على خلفية بيضاء بالكتابة باللون الأسود، فإن Dark Mode يحول هذه الألوان إلى اللون الأسود، فهذه الخلفية لا تقلل فقط من الوهج، مما يجعل التطبيق أسهل في الليل، كما أنه يحافظ على عمر البطارية الثمين.

وسيتم طرح Dark Mode بعد الانتهاء من طرح Messenger الجديد للجميع على مستوى العالم، خلال الأسابيع القليلة القادمة.

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