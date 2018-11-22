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ديني

أمين الفتوى يوضح فضل الصلاة على النبي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:05 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، له طابع مميز هذا العام عن سابقه من الأعوام الماضية، لافتا إلى أن مظاهر الفرحة بنعمة الله وشكره عليها كان واضحا في كل الدول الإسلامية.

وأضاف "وسام" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى ويقول لنا الحبيب في الحديث الشريف "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا"، إذن فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هي مفتاح لكل الخير.

وأوضح أمين الفتوى، أن العلماء على مر العصور يقولون إن الإنسان دائما يبحث عن القدوة، وأفضل قدوة للمسلمين والعالم أجمع هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ويقول الله سبحانه وتعالى "لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، مشيرا الى أهمية الإكثار من الصلاة على النبي، فعلى الأقل نصلي عليه 1000 مرة في اليوم والليلة وكلما زاد العدد زادت البركة واليسر في حياة المسلم.
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