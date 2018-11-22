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محافظات

رفع درجة الاستعداد في البحر الأحمر لمواجهة التقلبات الجوية

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 10:36 ص
ميناء
ميناء
أ ش أ
وجه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، برفع درجة الاستعداد في جميع المدن والوحدات المحلية والقطاعات المختلفة؛ لمواجهة التقلبات الجوية.

وذكر بيان لمركز عمليات محافظة البحر الأحمر اليوم "الخميس" أنه تم التنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد بمدن المحافظة، وذلك بعد تحذيرات الأرصاد الجوية باحتمال تعرض مدن الغردقة ورأس غارب والقصير وجنوب المحافظة لأمطار خفيفة ومتوسطة خلال 72 ساعة.

وطالب المحافظ باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي أحداث طارئة، فيما أعلنت إدارة المرور حالة الطوارئ على الطرق وضاعفت الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطريق.
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