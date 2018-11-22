مصر تستضيف المؤتمر السنوي للسياحة ميدي تور يناير المقبل

جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح الأسبوع الاقتصادي الثاني عشر في برشلونة بحضور أكثر من 1500 من قيادات المال والأعمال.





أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، أن مصر ستستضيف المؤتمر السنوي للسياحة "ميدي تور" يومي 18 و19 يناير القادم بالإسكندرية تحت عنوان "الترويج للسياحة الغير شاطئية في شواطئ البحر الأبيض"، لدعم المدن الساحلية في موسم الشتاء من خلال آليات مستحدثة مثل سياحة المؤتمرات وسياحة التزوق والسياحة الثقافية والتاريخية.وقال الوكيل إن مجلس إدارة اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط اعتمد خطة العمل الإستراتيجية حتى عام 2022 والموازنة للعام المالي القادم بأنشطة تتجاوز 20 مليون يورو، تتضمن إنشاء حاضنات ومراكز تميز قطاعية، وآليات ومنصات للتشبيك، وتوفير معلومات اقتصادية لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات، إلى جانب تنظيم مؤتمرات عامة وقطاعية و12 مشروعا إقليميا ممول من الاتحاد الأوروبي.وأضاف أن المجلس اعتمد عقد الجمعية العمومية القادمة بالقاهرة لتتواكب مع الجمعيات العمومية الاتحادات الغرف الإفريقية والإسلامية أثناء "ملتقى مصر الرابع للاستثمار" لتنظيم التعاون الثلاثي في الفترة من 8 إلى 10 فبراير القادم، مؤكدا أن تنمية الموارد البشرية هي إحدى أهم الآليات لجذب الاستثمارات، وتنمية ريادة الأعمال لتتحول المشاكل السكانية إلى ثروة بشرية.وأوضح أن هناك فرصا كبيرة للتعاون في مجال التجارة والصناعة والخدمات وتنمية الموارد البشرية والتحول الرقمي والشمول المالي والابتكار وريادة الأعمال والنقل واللوجيستيات والتمويل، لافتا إلى أن التحويل الرقمي يتكامل مع الاقتصاد الأزرق بمشروعات كبرى مثل محور قناة السويس وموانئ الإسكندرية بطنجة وبيريوس وبرشلونة، خاصة مع مبادرة الصين الحزام والطريق.وأشار إلى أهمية دعم الشباب سواء في مجالات الابتكار، والبحث والتطوير، وربط القطاعات الإنتاجية بالمراكز البحثية أودعم رواد الأعمال من خلال المعونة الفنية، والحصول على التمويل الميسر، وإنشاء الحاضنات والتدريب والتشييك بين المشاريع الصغيرة.