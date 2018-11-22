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برلمان

البرلمان الإندونيسى: مصر هي كعبة العلماء ولدينا 7000 طالب يدرسون بجامعاتها

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:59 م
طلاب اندونيسيا بالازهر
طلاب اندونيسيا بالازهر
محمود فايد
استقبل المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة، نائب رئيس البرلمان الإندونيسى والوفد البرلماني المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وإندونيسيا فى مجال الصناعة والعديد من المجالات.

من ناحيته قال نائب رئيس البرلمان الاندونيسى إن هناك علاقات تاريخية وطيدة بين مصر وإندونيسيا فى العديد من المجالات، مضيفا "مصر هى كعبة العلماء والطلبة، خاصة جامعة الأزهر، فهناك 7000 طالب إندونيسى يدرسون فى جامعة الأزهر والجامعات المصرية المختلفة".

وأشار نائب رئيس البرلمان الإندونيسى إلى أن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى سبق أن زار إندونيسيا عام 2015، معربا عن أمله فى أن تكون زيارة مماثلة من جانب رئيس إندونيسيا لجمهورية مصر العربية مطلع العام المُقبل.

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