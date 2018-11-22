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تعليم

رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل تشغيل وحدة طوخ طنبشا

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 01:55 م
صدى البلد
مروة فاضل
تفقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الخميس، وحدة أبحاث طوخ طنبشا لبحث سبل تشغليها، ومتابعة أعمال التجهيزات والإنشاءات بها، وتفقد العنابر تمهيدًا لنقل رؤوس ماشية إليها من كلية الزراعة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لأبناء الجامعة من منتجات اللحوم والألبان، وعمل منافذ لبيع هذه المنتجات لخدمة أبناء محافظة المنوفية، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة، وإتاحة الفرصة لتدريب طلاب الكلية واستغلال طاقاتهم في تطوير العمل بها. 

وشدّد رئيس الجامعة على سرعة البدء في تنفيذ الخطة المتفق عليها لبدء وتطوير العمل بالمزرعة وتوفير جميع الاعتمادات المالية والإجراءات اللازمة للانتهاء منها في أقرب وقت.

ورافق رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، والدكتور سعيد عمر المستشار الزراعى لرئيس الجامعة ولفيف كبير من أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، ومهندسي الشركات المسئولة عن أعمال التجهيزات والتشطيبات.
رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل تشغيل وحدة طوخ طنبشا
رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل تشغيل وحدة طوخ طنبشا
رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل تشغيل وحدة طوخ طنبشا
رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل تشغيل وحدة طوخ طنبشا
رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل تشغيل وحدة طوخ طنبشا
رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل تشغيل وحدة طوخ طنبشا
رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل تشغيل وحدة طوخ طنبشا
رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل تشغيل وحدة طوخ طنبشا
رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل تشغيل وحدة طوخ طنبشا
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