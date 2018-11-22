رئيس جامعة المنوفية يبحث سبل تشغيل وحدة طوخ طنبشا

تفقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الخميس، وحدة أبحاث طوخ طنبشا لبحث سبل تشغليها، ومتابعة أعمال التجهيزات والإنشاءات بها، وتفقد العنابر تمهيدًا لنقل رؤوس ماشية إليها من كلية الزراعة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لأبناء الجامعة من منتجات اللحوم والألبان، وعمل منافذ لبيع هذه المنتجات لخدمة أبناء محافظة المنوفية، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة، وإتاحة الفرصة لتدريب طلاب الكلية واستغلال طاقاتهم في تطوير العمل بها.





وشدّد رئيس الجامعة على سرعة البدء في تنفيذ الخطة المتفق عليها لبدء وتطوير العمل بالمزرعة وتوفير جميع الاعتمادات المالية والإجراءات اللازمة للانتهاء منها في أقرب وقت.



