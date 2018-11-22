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فن

تفاصيل غصب نجوى فؤاد من مهرجان القاهرة السينمائي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:37 م
صدى البلد
شروق إبراهيم - أحمد إبراهيم
علم صدى البلد ان الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، غاضبة من إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بسبب عدم دعوتها أو مشاركتها في تقديم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته تاريخية رغم انها احدي المؤسسين للمهرجان في دورته الأولى.

كانت نجوى ترغب في المشاركة بالحفل مع سمير صبري في هذا الحفل التاريخي للدورة الـ٤٠، حيث تم اختيار صبري لتقديم هذه الدورة، لأنه قدم الدورة الأولى منذ ٤٠ عامًا.

يذكر أن المهرجان كرم حسن حسني وبيتر جرينواي بمنحهما جائزة فاتن حمامة التقديرية وكرم هشام نزيه بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز.
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