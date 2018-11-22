عصابة حشيش الهرم: أحضرنا 875 طربة من الضبعة لتوزيعها بالجيزة.. صور

وقالت التحقيقات إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإشراف اللواء مجدي السمري، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، رصدت منذ فترة نشاط عصابة كبرى في ترويج المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، بكميات كبيرة وتوزيعه على تجار التجزئة والقطاعي بهدف إغراق السوق به.





وأضافت أن تحريات ضباط مكافحة المخدرات أوردت تحصل المتهمين ىكمية كبيرة من الحشيش وتخزينها تمهيدًا لترويجه على عملائهم بمحافظة الجيزة، وتبين أن المتهمين هم "رمزى. ع"، 35 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير، محكوم عليه فى قضية "مخدرات" بالسجن المؤبد، و"طارق. م"، 27 سنة، عاطل، وشقيقه متولى، 19 سنة، رصدت التحريات حمل المتهمين كمية ضخمة في سيارة للدخول بها إلى محافظة الجيزة تمهيدا لبدء عملية الترويج.



كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، بإشراف المستشار شريف توفيق، المحامي العام الأول، التفاصيل الكاملة لسقوط عصابة كبرى للاتجار بالمواد المخدرة عقب إلقاء القبض على عضوين منها وبحوزتهما سيارتان تحملان 875 طربة حشيش بمنطقة الهرم.وأعد ضباط ادارة مكافحة المخدرات عدة أكمنة ثابتة ومتحركة لمراقبة تحركات المتهمين بعد التنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، ونجح أحد الأكمنة في ضبط المتهمين الشقيقين يستقلان السيارة رقم "و ن 5481" وبحوزتهما 625 طربة حشيش وزنت 62 كيلو ونصف وبندقية خرطوش و25 طلقة نارية، ومبلغ مالى، و5 هواتف محمولة، فيما توجهت مأمورية أخرى في ذات التوقيت إلى محل اقامة المتهمين بمنطقة الهرم وضبطت بجراج العقار سيارة أخرى يمتلكانها تحمل رقم ن هـ 3924 وبداخلها 250 طربة من مخدر الحشيش وزنت 25 كيلو، وفر المتهم الرئيسي هاربا.وجمعت القوات جميع الكمية المضبوطة وبلغ عددها 875 طربة بوزن 87 ونصف كيلو من الحشيش، وأمرت النيابة بإرسال عينة منها إلى المعامل الكيماوية بوزارة الصحة لفحصها وتحليلها وبيان مكوناتها.واعترف المتهمان خلال مناقشات الأجهزة الأمنية لهما وتحقيقات النيابة العامة تحصلهما على تلك الكمية من الحشيش من مدينة الضبعة بمحافظة مرسي مطروح، وأشارت التحريات إلى أن أفراد العصابة يتحصلون على المواد المخدرة من المنطقة الغربية للبلاد ثم يقومون بإدخالها إلى محافظة الجيزة على دفعات لتوزيعها على عملائهم من تجاز التجزئة.وجهت النيابة للمتهمين تهمتي الاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وأمرت بحبسهما 4 ايام على ذمة التحقيقات وضبط وإحضار المتهم الهارب.