شاهد.. ليلى اسكندر قبل وبعد ارتداء الحجاب

أثار ظهور الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر مرتدية النقاب مؤخرًا، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل عددا من النشطاء يتساءلون حول حقيقة ارتدائه بعد إعتناق الإسلام.



وجاء ذلك بعد أن أعلنت ليلى اسكندر عن اعتناقها الإسلام في فبراير من العام الجاري 2018، وأكدت أنها مسلمة لكنها لم تُعلن عن ذلك من قبل، وظهرت في عدة مناسبات ترتدي الحجاب مع زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان.



ولم تكشف أو تؤكد ليلى اسكندر أنها سوف ترتدي النقاب، مثلما أشيع بين بعض رواد مواقع التواصل، إذ ظهرت في عدة مناسبات قريبة دون أن ترتديه، ليبدو أنها ارتدته من باب المزاح مع جمهورها.



وكانت ليلى اسكندر قد وضعت مولودها الأول «يوسف» من زوجها يعقوب الفرحان في أخر سبتمبر الماضي، واحتفلت بقدومه مع عدد من الأهل والأصدقاء والمقربين بالوسط الفني.